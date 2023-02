Nach 500. Karriere-Sieg: Ovtcharov verliert Finale in Amman

Amman (dpa)

Der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov hat beim internationalen Tischtennis-Turnier in Amman das Endspiel verloren. Der frühere Weltranglisten-Erste vom TTC Neu-Ulm unterlag in der jordanischen Hauptstadt dem Junioren-Weltmeister Lin Shidong aus China in 0:4 Sätzen.

Von dpa