Note sechs am Sprungtisch – „Ich glaubte an einen Scherz“

Julia M. (Name von der Redaktion geändert) ist gleich zweimal durch die praktische Turnprüfung gefallen. Sie fällt in ein Loch, ist verzweifelt. Hinterfragt sich – und trifft eine Entscheidung: Die 22-Jährige wechselt die Hochschule.

Julia M. (Name von der Redaktion geändert) kämpft mit den Tränen. Monate danach kommt alles wieder hoch. Gegen diese Emotionen kann sich die 22-Jährige nicht wehren. Die Erinnerungen sind plötzlich wieder präsent.

Sommersemester 2021. Julia biegt auf die Zielgerade ihres Bachelors an der Uni Münster in Englisch und Sport ein. Ihr Ticket für den Masterstudiengang hängt allein an der fachpraktischen Prüfung im Turnen. Sie wählt zwei Geräte mit erhöhtem Anspruch. Am Schwebebalken und in der Gerätekombination mit Hechtüberschlag läuft es weitgehend rund. Glaubt sie. Das Urteil der Lehrkraft: beinahe vernichtend. Die Noten fünf und vier schocken sie – durchgefallen. Ein Trauma. „Mir fehlten die Worte, ich glaubte an einen Scherz“, sagt eine junge Frau, die äußerst athletisch daherkommt und eine Kinderturngruppe in ihrer Heimat betreut.

Unfassbare Note sechs

Im Wintersemester 2021/ 22 nimmt sie einen neuen Anlauf. Fünf- bis siebenmal pro Woche trainiert sie in der Sporthalle in jenem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist. Sie ist fokussiert, motiviert, will halt nichts dem Zufall überlassen. Sechs Geräte mit einer etwas geringeren Anforderung will sie turnen. Der Balken ist jetzt nicht das Problem (2,0), auch an den Ringen schwingt sie meisterlich (1,0). Sie scheitert vielmehr am Sprungtisch, erntet die unfassbare Note sechs. „Weil ich keine Überschlags-, sondern eine Rollbewegung gemacht haben soll“, erzählt sie. Das abrupte Ende einer Prüfung, die virtuos begann. Kaum zu glauben. Sie hätte ebenso verweigern können. Das Resultat wäre exakt das gleiche gewesen. Da kommen schon Fragen auf.

Alles für die Katz. Julia ist sauer, wirkt entmutigt. Hadert mit sich. Fällt in ein Loch, ist verzweifelt – und trifft eine Entscheidung. Der Wechsel der Hochschule scheint für sie der einzige Ausweg, selbst wenn sie mit diesem Schritt das Risiko eingeht, ihr Studium weiter in die Länge, die laufenden Kosten in die Höhe zu treiben. „Ich wusste nicht mehr weiter“, gesteht sie.

„ »Ich hätte also noch drei Versuche gehabt, wollte aber mit der prüfenden Person nichts mehr zu tun haben.« “ Julia M.

Inzwischen sind Wochen ins Land gezogen. Julia hat Münster den Rücken gekehrt, sich an einer anderen Uni eingeschrieben. Die Studienleistung Turnen ist als bestanden vermerkt, die praktische Prüfung taucht wegen der Freiversuchsregel in Corona-Zeiten nicht auf. „Ich hätte also noch drei Versuche gehabt, wollte aber mit der prüfenden Person nichts mehr zu tun haben.“ Wegen der neuen Prüfungsordnung muss sie einiges nachholen. Umständlich.

Julias Weg haben auch andere Studierende eingeschlagen, wieder andere haben den Wechsel der Prüferin oder des Prüfers beantragt – verbunden mit der Hoffnung, endlich zu bestehen.