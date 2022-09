Vielseitigkeit: Starker Ritt von Olympiasiegerin Krajewski

Olympiasiegerin Julia Krajewski ist mit einem starken Dressur-Ritt in die Vielseitigkeits-Weltmeisterschaft in Italien gestartet.

Die 33-Jährige aus Warendorf zeigte mit Amande eine gute Vorstellung und erhielt umgerechnet nur 26,0 Strafpunkte.

«Ich bin sehr glücklich», kommentierte Krajewski, die vor einem Jahr in Tokio als erste Frau Olympia-Gold in der Vielseitigkeit gewonnen hatte. «Sie ist mehr ein Jumper», sagte sie über ihre Stute: «Viel besser kann sie in der Dressur nicht gehen.» Nach dem Geländeritt am Samstag in Rocca di Papa fällt die Entscheidung am Sonntag im Springen.

Letzter Starter der deutschen Mannschaft ist am Freitagnachmittag der dreimalige Olympiasieger Michael Jung mit Chipmunk. Nach der ersten Hälfte des Dressurfeldes hatte das Team nur auf Platz sieben gelegen.