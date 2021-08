Bahnrad: Levy im Keirin-Finale

Maximilian Levy auf der olympischen Bahn in Izu.

Ex-Bahnrad-Weltmeister Maximilian Levy kämpft bei den Olympischen Spielen im Keirin um eine Medaille.

Der 34-Jährige aus Cottbus schaffte in Izu als Zweiter in seinem Halbfinal-Lauf den Einzug in die Runde der besten sechs Fahrer. Stefan Bötticher (Chemnitz) war dagegen im Viertelfinale ausgeschieden.

Levy hat im sogenannten Kampfsprint die größten Erfolge seiner Karriere gefeiert. In London 2012 musste er sich in einem spannenden Finale dem großen Briten Chris Hoy nur knapp geschlagen geben und gewann Silber. 2009 holte er den WM-Titel, dazu kamen drei Siege bei der EM (2013, 2017, 2020). In Japan hatte der viermalige Olympia-Teilnehmer zuvor zwei fünfte Plätze im Teamsprint und Sprint eingefahren.

Dagegen verpasste die dreifache Weltmeisterin Emma Hinze das Sprint-Finale und kämpft damit um Bronze. Die 23 Jahre alte Cottbuserin verlor in drei Läufen gegen die Kanadierin Kelsey Mitchell. Im kleinen Finale geht es nun gegen Lee Wai-Sze aus Hongkong. Das Finale bestreiten Mitchell und die Ukrainerin Olena Starikowa, die Lea Sophie Friedrich (Dassow) im Viertelfinale ausgeschaltet hatte.

Hinze und Friedrich hatten zum Auftakt Silber im Teamsprint gewonnen, dann aber jeweils im Keirin enttäuscht. Die Königsdisziplin Sprint ist die letzte Medaillenchance. In Rio 2016 hatte Kristina Vogel Gold