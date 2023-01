Erster Profi-Sieg: Mayrhofer gewinnt Great Ocean Race

Nach 174,3 Kilometern war der Tübinger im Sprint schneller als der Franzose Hugo Page und der australische Tour-Etappensieger Simon Clarke. Bereits in der vergangenen Woche hatte Mayrhofer mit zwei Top-Ten-Platzierungen bei der Tour Down Under auf sich aufmerksam gemacht.

An outpouring of emotion for Marius Mayrhofer after winning the 2023 #CadelRoadRace pic.twitter.com/Q2WcfhGaOI — Cadel Road Race (@CadelRoadRace) January 29, 2023

«Das bedeutet mir alles. Mein letztes Rennen habe ich als Junior gewonnen. Ich bin Radfahrer geworden, um Rennen zu gewinnen. Das ist mir in meiner gesamten U23-Zeit nicht gelungen und jetzt habe ich endlich diesen Sieg», sagte Mayrhofer. Er eröffnete taktisch klug früh den Sprint und gewann am Ende souverän mit einer Radlänge Vorsprung. «Ich habe so lange von diesem Sieg geträumt, ich kann nicht glauben, was passiert ist.»

Mayrhofer steht beim Team DSM unter Vertrag und ist in seinem zweiten Profi-Jahr. Der Schwabe sieht sich selbst aus Klassikerfahrer, möchte bei Eintagesrennen glänzen. Mayrhofers Traum ist der Gewinn der WM. Auf sich aufmerksam machte er auf größerer Bühne bereits 2018 beim Junioren-Rennen der Straßenradweltmeisterschaften in Innsbruck. Auf dem schweren Kurs belegte Mayrhofer den zweiten Platz - hinter dem heutigen Weltmeister und Vuelta-Sieger Remco Evenepoel aus Belgien.