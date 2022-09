Giro-Sieger Hindley mit positivem Coronatest

Kurz vor Beginn der Straßenrad-Weltmeisterschaften in seiner australischen Heimat bangt Giro-Sieger Jai Hindley um seine Teilnahme.

Heim-WM in Gefahr

Der Rundfahrt-Spezialist vom deutschen Team Bora-hansgrohe wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte der Rennstall am Freitag mit. Die finale Entscheidung über eine WM-Teilnahme werde das australische Nationalteam treffen.

Die WM in Wollongong beginnt am Sonntag mit den Einzelzeitfahren und endet am 25. September mit dem Straßenrennen.