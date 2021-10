Goldene Räder der Italiener bei WM in Roubaix gestohlen

Roubaix (dpa)

Heikler Diebstahl in Nordfrankreich: Der italienischen Bahnrad-Nationalmannschaft sind in der Nacht zum Samstag am Rande der WM in Roubaix ein Großteil ihrer goldenen Rennräder gestohlen worden. Das berichtet der Ausrüster am Samstag auf Instagram.

Von dpa