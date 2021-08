Olympische Bahnrad-Wettbewerbe: Levy im Sprint-Viertelfinale

Sommerspiele in Tokio

Rad-Sprinter Maximilian Levy bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Routinier Maximilian Levy ist bei den olympischen Bahnrad-Wettbewerben ins Sprint-Viertelfinale eingezogen.

Der 34 Jahre alte Cottbuser gewann seinen Lauf gegen den Neuseeländer Sam Webster und steht damit in der Runde der besten Acht. Ex-Weltmeister Stefan Bötticher (Chemnitz) war dagegen bereits am Mittwoch früh gescheitert. Topfavoriten sind die beiden Niederländer Jeffrey Hoogland und Harrie Lavreysen.

Hinze weiter

Dreifach-Weltmeisterin Emma Hinze erreichte das Halbfinale. Die 23-Jährige aus Cottbus schaffte in Izu als Vierte in ihrem Viertelfinal-Lauf das Weiterkommen im sogenannten Kampfsprint. Teamkollegin Lea Sophie Friedrich (Dassow) schied dagegen in ihrem Rennen als Sechste aus. Die Halbfinal-Läufe mit den 12 besten Fahrerinnen beginnen ab 9.57 Uhr MESZ, das Finale steigt um 10.45 Uhr MESZ.

Hinze konnte allerdings Kräfte schonen. Nachdem die Niederländerin Laurine van Riessen und die Britin Katy Marchant gestürzt waren, stand das Weiterkommen fest. Van Riessen hatte zuvor das Hinterrad von Hinze touchiert.

Hinze hatte bei der WM 2020 in Berlin überlegen den WM-Titel gewonnen. Zum Auftakt des Olympia-Wettbewerbs am Mittwoch hatte sie aber Probleme. Die erste Runde schaffte sie erst über den Hoffnungslauf.