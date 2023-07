Radprofis beklagen Reißzwecken auf Straße

Wie das Portal «cyclingnews.com» berichtete, sei der Vorfall dem Veranstalter Aso bekannt, dieser habe keine weiteren Informationen.

Der französische Radprofi Lilian Calmejane postete auf Twitter ein Video, auf dem in seinem Vorderreifen fünf Reißzwecken zu sehen sind. «Vielen Dank für diesen menschlichen Blödsinn», schrieb er dazu. Er glaube nicht, dass er am Ende das einzige Opfer gewesen sei. Auch Tom Pidcock klagte über Druckverlust im Reifen. «Ich hatte einen schleichenden Platten und konnte ihn in der Abfahrt vom Jaizkibel spüren, aber ich musste ihn einfahren. Ich konnte spüren, wie er in den Kurven ein wenig rutschte», sagte Pidcock «Cyclingnews» und dem TV-Sender ITV.

Darüber hinaus berichtete auch Groupama-Sportdirektor Philippe Mauduit, dass einige seiner Fahrer durch die Stiftnägel Reifenschäden erlitten. Zwei Fahrer des Lotto-Teams waren ebenfalls betroffen. Einen vergleichbaren Vorfall hatte es bei der Tour schon 2012 gegeben. Damals beklagten Dutzende Radprofis sowie einige Begleit-Motorräder wegen Nägeln auf der Straße auf der 14. Etappe Reifenschäden.