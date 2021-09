Radsport-Olympiasiegerin Klein verletzt: Saisonende

Die Goldmedaillengewinnerin in der Mannschaftsverfolgung von Tokio fehlt damit bei den letzten beiden Höhepunkten der Saison im Oktober. Sowohl bei den Bahnradsport-Europameisterschaften im schweizerischen Grenchen als auch bei der anschließenden Weltmeisterschaft im französischen Roubaix wird die 25-Jährige nicht dabei sein können.

«Ich bin dazu gezwungen, mich am Donnerstag an der Schulter operieren zu lassen», schrieb die 25-Jährige auf Instagram. Klein hatte in der vergangenen Woche auch Gold mit der Mixed-Relay-Staffel bei den Straßen-Weltmeisterschaften in Belgien gewonnen.