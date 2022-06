Tadej Pogacar gewinnt Slowenien-Rundfahrt

Der 23 Jahre alte Radstar gewann auch die Schlussetappe über 155,7 Kilometern von Vrhnika nach Novo Mesto und ließ sich den Gesamtsieg nicht mehr nehmen.

Pogacar gewann 2020 und 2021 die Frankreich-Rundfahrt und ist auch in diesem Jahr wieder der Topfavorit. Am ehesten wird noch seinem Landsmann Primoz Roglic zugetraut, in den Kampf um den Gesamtsieg einzugreifen.

Pogacar will sich nun die nächsten Tage ganz auf den Tour-Start in Kopenhagen konzentrieren und plant keine Teilnahme an den nationalen Meisterschaften am kommenden Wochenende. Womöglich auch aus Sorge vor Corona: Bereits bei der Slowenien-Rundfahrt wurde Pogacars UAE-Teamkollege Mikkel Bjerg aus Dänemark positiv getestet. Vorsichtshalber musste auch dessen norwegischer Zimmerkollege Vegard Stake Laengen abreisen.