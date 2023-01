Täter nach Überfall auf Mark Cavendish schuldig gesprochen

Knapp 14 Monate nach einem bewaffneten Raubüberfall auf den britischen Radprofi Mark Cavendish und seine Familie in deren eigenem Haus ist einer der Täter vor Gericht schuldig gesprochen worden. Das entschied eine zehnköpfige Jury am Chelmsford Crown Court.

Vier maskierte Männer waren am 27. November 2021 nachts in das Haus von Cavendish in Essex eingebrochen. Sie hatten ihn und seine Familie mit einem Messer bedroht und Gegenstände, darunter zwei Uhren, im Wert von umgerechnet knapp 800.000 Euro gestohlen.

Der 31-jährige mutmaßliche Täter aus London bestritt die Tat vor Gericht, wurde jedoch in zwei Fällen des Raubs für schuldig befunden. Ein zweiter Angeklagter aus London wurde von der Jury freigesprochen.

Zuvor war bereits ein 28-Jähriger verurteilt worden, der die Tat eingeräumt hatte. Die Polizei fahndet derzeit nach zwei weiteren Männern.