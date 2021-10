Ringerin Hemmer erreicht überraschend das WM-Finale

In einem spektakulären Kampf lag die Sportlerin vom AC Ückerath zunächst mit 4:0 in Führung, verhinderte dann knapp eine Schulterniederlage und wehrte in der Schlussphase mehrere Angriffe ihrer Gegnerin ab. In den Runden zuvor hatte Hemmer die Amerikanerin Jenna Burkert und die Rumänin Andreea Ana besiegt.

Der Einzug ins Finale, in dem sie am Dienstagabend auf Tsugumi Sakurai aus Japan trifft, ist für Hemmer der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Bei den Europameisterschaften 2016 und 2017 sowie den Europaspielen 2019 hatte sie jeweils Bronze geholt. Nun könnte sie die erste deutsche Weltmeisterin im Frauen-Ringen seit dem Triumph von Aline Rotter-Focken vor sieben Jahren in Taschkent werden.

Niemesch ausgeschieden

Luisa Niemesch hingegen schied in Oslo bereits in ihrem Auftaktkampf in der Klasse bis 62 Kilogramm aus. Da ihre Gegnerin Sangeeta Sangeeta (Indien) im Achtelfinale ebenfalls verlor, durfte die Badenerin auch nicht mehr in der Hoffnungsrunde weiterkämpfen.

Auch für Shamil Ustaev, der als letzter der insgesamt fünf deutschen Freistil-Männer in Norwegen an den Start ging, war früh Schluss. Nach seinem Auftaktsieg gegen den Italiener Gianluca Talamo unterlag er im Achtelfinale der Klasse bis 70 Kilogramm dem Amerikaner James Green, der eine Runde später selbst ausschied.

Am Montagabend kämpft Ustaevs Teamkollege Horst Lehr noch um Bronze in der 57-Kilo-Klasse. Gegen den Russen Abubakar Mutalijew gilt er als leichter Außenseiter.