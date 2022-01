Rugby: Deutsches 7er-Team in Malaga auf Platz elf

Zum Abschluss kassierte das Team von Bundestrainer Damian McGrath nach einem schwachen Auftritt gegen Wales eine 19:27-Niederlage und vergab dadurch eine bessere Platzierung.

McGrath räumte zwar den «enttäuschenden Turnierabschluss» ein, war aber insgesamt zufrieden mit dem dreitägigen Auftritt in Spanien. «Wir haben als Einladungsteam auf diesem hohen Niveau mit starken Leistungen wieder gut auf uns aufmerksam gemacht und gezeigt, was für eine Rugby wir spielen können», sagte der 64 Jahre alte Engländer. Am kommenden Wochenende ist die DRV-Auswahl als Nachrücker beim World-Sevens-Turnier in Sevilla erneut vertreten.