Fanszene mit weiterem Aktionstag: «Nicht unsere WM»

Weltmeisterschaft in Katar

Frankfurt/Main (dpa)

Die organisierte Fanszene kämpft weiter gegen die Akzeptanz der Fußball-WM in Katar. Unter dem Motto «Nicht unsere WM!» findet am 24. September (18.00 Uhr) in Frankfurt/Main eine weitere gemeinsame Veranstaltung statt.

Von dpa