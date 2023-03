Fechter pro Russland: Hartung wütend und enttäuscht

Der frühere Weltklasse-Fechter Max Hartung hat die Entscheidung des Weltverbandes Fie, Russen und Belarussen wieder zu Wettkämpfen zuzulassen, mit Wut und Enttäuschung aufgenommen.

Der Gründungspräsident von Athleten Deutschland kritisierte auch den Deutschen Fechter-Bund (DfeB). Der 33-Jährige schrieb in den sozialen Netzwerken, er sei «enttäuscht über die fehlende Haltung des @DFBfechten».

Als ehemaliger Säbelfechter bin ich wütend über die Entscheidung der @FIE_fencing und enttäuscht über die fehlende Haltung des @DFBfechten. Der russische Fechtverband sollte nicht wieder zugelassen werden, solange Russland mit Raketen die ukrainische Zivilbevölkerung angreift. pic.twitter.com/vlEgqb10Jy — Max Hartung (@hartungmax) March 12, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Solange Russlands Militär in der Ukraine mordet und vergewaltigt. Der russische Sport ist kein unabhängiger zivilgesellschaftlicher Akteur, sondern ein Teil von Putins System. Das hat sich seit dem Ausschluss des Verbands vor einem Jahr nicht geändert. — Max Hartung (@hartungmax) March 12, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Auch Säbelfechterin Léa Krüger zeigte sich «fassungslos» über die Rückkehr von Russland und Belarus auf die internationale Bühne. Dem «Spiegel» sagte sie: «Es wird definitiv viele Sportler geben, die nicht gegen Russen oder Belarussen antreten. Wir werden über Boykotte reden.» Sie erwarte, dass der deutsche Verband eine klare Haltung zeige und gegen die Entscheidung vorgehe.

Russlands Fechter:innen dürfen zur Olympia-Quali zurück auf die Planche. Das hat @FIE_fencing heute entschieden. Ob neutral soll @iocmedia festlegen. Alles Weitere (Doping, Quali-Kriterien oder Umgang der 🇺🇦Athlet:innen) wurde nichtmal angesprochen. Bin einfach nur fassungslos. — Léa Krüger (@lea_kruegi) March 10, 2023 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

33 Prozent der Nationen hatten sich im Fecht-Weltverband weiterhin für ein Startverbot der Russen und Belarussen bei internationalen Wettkämpfen ausgesprochen. «Das Ergebnis daraus, dass wieder sämtliche Sportler und Sportlerinnen teilnehmen dürfen, könnte ein Zeichen sein für weitere Abstimmungen in den nächsten Wochen in der Sportwelt», schätzte Deutschlands Fechtpräsidentin Claudia Bokel ein.

Der Deutsche Fechter-Bund sieht Probleme bei der Ausrichtung internationale Wettkämpfe in Deutschland und fürchtet einen Entzug von internationalen Fechthighlights. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich mehrfach gegen eine Rückkehr von russischen und belarussischen Athleten zu internationalen Sportwettkämpfen ausgesprochen.

Ukraine reagiert «zutiefst schockiert und empört»

Das Internationale Olympische Komitee strebt eine Rückkehr von Athleten aus beiden Ländern auf die internationale Sportbühne unter neutraler Flagge an, sofern sie sich zur olympischen Charta bekennen und den Krieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützen. IOC-Präsident Thomas Bach, Fecht-Olympiasieger von 1976, hatte gesagt, ein Ausschluss «wegen eines Passes oder des Geburtsorts» verstoße gegen das Diskriminierungsverbot. Sportler aus Russland und Belarus sind seit dem Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine vor einem Jahr in den meisten Sportarten von internationalen Wettbewerben ausgesperrt.

Während Russland die Entscheidung des Fecht-Weltverbandes feierte, reagierte die Ukraine «zutiefst schockiert und empört». Man werde umgehend über die Reaktion auf die Entscheidung der Fie und eine mögliche Berufung entscheiden, hieß es. Der ukrainische Fechtverband war bei zwei Anläufen gescheitert, die Abstimmung zu verhindern.