Johnson: Russlands EM-Bewerbung «jenseits von Satire»

«Das Beste» sei, das EM-Turnier 2028 an die Ukraine zu vergeben, sagte Johnson in Brüssel dem TV-Sender Sky angesprochen auf die russische Bewerbungsabsicht für die Fußball-Europameisterschaft in sechs Jahren. Um diese bewerben sich allerdings gemeinsam auch Großbritannien und Irland.

Gefragt worden war Johnson allerdings auch konkret danach, ob er angesichts der russischen Bewerbung nicht denke, dass die Ukraine der Ausrichter sein sollte. In seiner Antwort verurteilte der britische Premier den Russland-Versuch als «jenseits von Satire». Er glaube nicht daran, dass irgendjemand dies ernsthaft in Betracht ziehen würde. Das gelte für jede kulturelle Veranstaltung. «Das Beste wäre natürlich, dass sich die gesamten russischen Streitkräfte sofort aus der Ukraine zurückziehen und ihnen das Turnier überlassen», sagte Johnson.

Der russische Verband hatte am Mittwoch überraschend offiziell seine Absicht für eine Bewerbung um das EM-Turnier 2028 oder 2032 abgegeben. Englischen Medienberichten zufolge erwägt die Europäische Fußball-Union nun einen Ausschluss des russischen Verbands. Für 2028 sind Großbritannien und Irland großer Favorit, für 2032 scheint Italien vorne zu liegen. Die Türkei will wie Russland das Großereignis entweder 2028 oder 2032 ausrichten. Die Entscheidung soll im September 2023 fallen.