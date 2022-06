Neuendorf plant Reise mit Innenministerin Faeser nach Katar

DFB-Präsident Bernd Neuendorf will noch vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft im November gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in das umstrittene Gastgeberland Katar reisen.

Das kündigte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) dem Fachmagazin «Kicker» an. Ein genauer Termin für den Besuch stehe noch nicht fest. Die Reise werde derzeit im Ministerium vorbereitet, sagte Neuendorf.

Wegen der Menschenrechtslage und den Bedingungen für ausländische Arbeiter steht Katar schon seit langem in der Kritik. Auch Neuendorf hat sich nach seiner Wahl an die Spitze des DFB im vergangenen März mehrfach kritisch zu den Zuständen in dem Emirat geäußert.