Synchronschwimmerin Bojer EM-Sechste im Solo-Finale

Synchronschwimmerin Marlene Bojer hat den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Die 29-Jährige belegte bei den Europameisterschaften in Rom Platz sechs in der Freien Solo-Kür. 85,1667 Punkte bedeuteten für die Münchnerin zudem persönlichen Rekord.

Titelkämpfe in Rom

Europameisterin wurde wie bereits in der technischen Kür die Ukrainerin Marta Fiedina. In dieser Disziplin war Bojer trotz vorheriger Magenprobleme am Freitag Achte geworden.

Nicht nur mit Bojers Platzierung rückt das deutsche Synchronschwimmen in der Weltspitze nach vorn. Am Samstag hatte Bojer gemeinsam mit Michelle Zimmer im Finale der freien Kür im Duett Platz acht mit 83,7333 Punkten belegt. «Die Punktzahl bestätigt ihre derzeitige Qualität», sagte Bundeshonorartrainerin Doris Ramadan und betonte: «Der Weg nach oben ist definitiv zu schaffen. Man ist nicht mehr so weit weg wie vorher.»

Einen guten internationalen Einstand hatte das Mixed-Duo Michelle Zimmer/Frithjof Seidel. Das Berliner Duett kam auf Rang vier von fünf gestarteten Teams. «Bei Frithjof hat man einfach durch seine Körperspannung, sein Körpergefühl gemerkt, dass er weiß, was er macht. Er hat sich enorm schnell entwickelt und trainiert sehr fleißig, da ist noch Potenzial», sagte Ramadan. Seidel, ein früherer Wasserspringer, trainiert erst seit anderthalb Jahren das Synchronschwimmen.