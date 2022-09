Alcaraz und Swiatek ohne Probleme - Badosa scheidet aus

New York (dpa)

Tennisstar Carlos Alcaraz ist problemlos in die dritte Runde der US Open in New York eingezogen. Der 19 Jahre alte Spanier besiegte den Argentinier Federico Coria mit 6:2, 6:1, 7:5. Am Samstag wartet Jenson Brooksby aus den USA als nächster Gegner auf den Weltranglisten-Vierten.

Von dpa