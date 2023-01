Alexander Zverev spielt bei Benefiz-Event für Ukraine

Kurz vor Beginn der Australian Open wird Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev in Melbourne an einer Benefizveranstaltung zugunsten der Ukraine teilnehmen.

Wie unter anderem die beiden Spanier Carlos Alcaraz und Rafael Nadal sowie Coco Gauff aus den USA und Maria Sakkari Griechenland gehört Zverev zu den Teilnehmern des Events «Tennis Plays for Peace», das am 11. Januar in der Rod Laver Arena stattfindet.

Die Einnahmen kommen den Organisationen Unicef Australia und Global Giving zugute, die sich in der Ukraine um Betroffene des russischen Angriffskrieges kümmern. Die Australian Open in Melbourne beginnen am 16. Januar.