Auch Italiener Berrettini für ATP Finals qualifiziert

Mit dem Italiener Matteo Berrettini hat der sechste Spieler die Qualifikation für den Saisonabschluss der Tennis-Herren sicher, wie die Profiorganisation ATP mitteilte. Vom 14. bis 21. November treten die acht besten Tennisprofis des Jahres in Turin an. Zuvor waren bereits der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, der russische US-Open-Sieger Daniil Medwedew, der Grieche Stefanos Tsitsipas, Andrej Rubljow aus Russland und Zverev qualifiziert. Der Hamburger hatte die ATP Finals 2018 in London gewonnen.