Aus für Niemeier und Korpatsch beim Turnier in Lyon

Tennis-Profi Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier in Lyon in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 23-jährige Dortmunderin unterlag Camila Osorio aus Kolumbien mit 6:7 (5:7), 5:7. Die Weltranglisten-71. verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale.

Beim WTA-Turnier in Lyon früh ausgeschieden: Tamara Korpatsch.

Zuvor verlor beim Turnier in Frankreich auch Tamara Korpatsch. Die 27 Jahre alte Hamburgerin musste sich schon in der ersten Runde Alison van Uytvanck aus Belgien mit 2:6, 4:6 geschlagen geben. Die Weltranglisten-78. wartet nach der vierten Niederlage im vierten Spiel damit weiter auf das erste Erfolgserlebnis in diesem Jahr.