Belarussin Sabalenka erneut im Halbfinale der US Open

New York (dpa)

Tennisspielerin Aryna Sabalenka hat wie im Vorjahr das Halbfinale der US Open in New York erreicht. Die Belarussin gewann ihr Viertelfinalmatch nach einer souveränen Vorstellung gegen die lange Zeit enttäuschende Tschechin Karolina Pliskova mit 6:1, 7:6 (7:4).

Von dpa