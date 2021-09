Bianca Andreescu im Achtelfinale der US Open

New York (dpa)

Die Kanadierin Bianca Andreescu steht im Achtelfinale der US Open.

Die frühere Turniersiegerin Bianca Andreescu hat bei den US Open mit ihrem zehnten Erfolg nacheinander das Achtelfinale erreicht.

Die 21 Jahre alte Tennisspielerin aus Kanada hatte bei ihrem 6:1, 6:2-Erfolg in 67 Minuten gegen die Belgierin Greet Minnen keine Schwierigkeiten. Andreescu hatte das Grand-Slam-Turnier in New York 2019 völlig überraschend gewonnen. Für die Auflage im vergangenen Jahr musste sie wegen einer langwierigen Knieverletzung absagen.

Nun trifft die Weltranglisten-Siebte im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale auf die an Nummer zehn gesetzte Tschechin Petra Kvitova oder Maria Sakkari aus Griechenland.