Davis Cup: Australien ohne Alex de Minaur gegen Deutschland

Hamburg (dpa)

Australien verzichtet im Davis-Cup-Gruppenspiel gegen Deutschland auf seinen Top-Spieler Alex de Minaur. Stattdessen bekommt es Jan-Lennard Struff in seinem Auftakteinzel am Hamburger Rothenbaum mit Max Purcell zu tun, der in der Weltrangliste als 233. um 101 Ränge schlechter notiert ist.

Von dpa