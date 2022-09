Der letzte Vorhang für Roger Federer

Tennis ohne Roger Federer ist wie Currywurst ohne Pommes – irgendwie nur das halbe Vergnügen. Und doch tritt der Grand Seigneur des Tennis aus der Schweiz an diesem Wochenende endgültig ab. Grund genug für einen Blick zurück in eine bewegte und bewegende Geschichte.

Das Konterfei von Pete Sampras prangt groß auf einem Plakat. Mit der damaligen Nummer eins der Tennis-Welt wirbt das „Swiss Indoor“ für das Hallen­turnier in Basel. Ein kleiner, 14 Jahre alter Bub erblickt das Bild des Amerikaners und murmelt vor sich hin: „Ihn werde ich in drei Jahren schlagen.“ Ganz schön frech, ganz schön mutig für einen Teenager, der allenfalls in der Schweiz schon auf sich aufmerksam gemacht hatte. Dieser 14-Jährige ist kein Geringerer als Roger Federer, der gerade ins eidgenössische Leistungszentrum in Ecublens gezogen ist. Große Worte, die der junge Federer da 1995 spuckt – denen er aber noch größere Taten folgen lässt, auch wenn es mit seinem Sieg gegen Sampras ein wenig länger dauert als angekündigt.