Doppel Mies/Peers im Achtelfinale der Australian Open

Der zweimalige French-Open-Gewinner setzte sich an der Seite des Australiers gegen André Göransson aus Schweden und Marc-Andrea Hüsler aus der Schweiz mit 6:4, 7:6 (7:5) durch. Im Kampf um dass Viertelfinal-Ticket treffen die an Nummer 14 gesetzten Mies/Peers auf die australischen Qualifikanten Alex Bolt und Luke Saville.

Im vergangenen November hatte Mies die Trennung von seinem langjährigen Erfolgspartner Kevin Krawietz, mit dem er 2019 und 2020 in Paris auf Sand den Grand-Slam-Titel gewinnen konnte, bekannt gegeben. Auch Krawietz hat in Tim Pütz einen neuen Doppelpartner, in Melbourne fehlt er allerdings, weil er bald Vater wird. Pütz trat derweil mit dem Franzosen Nicolas Mahut an, das Duo verlor in der ersten Runde.