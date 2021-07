Yannick Hanfmann steht in Bastad in der zweiten Runde.

Der deutsche Tennisprofi Yannick Hanfmann hat die Auftaktrunde beim Herren-Turnier in Bastad überstanden. Der 29 Jahre alte Karlsruher gewann 6:2, 7:5 gegen den Brasilianer Thiago Monteiro.

Im Achtelfinale könnte Hanfmann auf den Tschechen Jiri Vesely treffen, dem er zuletzt auf Rasen in Wimbledon in der ersten Runde unterlegen war. Das Sandplatz-Turnier in Schweden ist mit knapp 420.000 Euro dotiert.