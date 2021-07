Krajinovic und Carreño Busta im Rothenbaum-Tennisfinale

Filip Krajinovic und Pablo Carreño Busta stehen beim ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum im Endspiel erreicht.

Im ersten Halbfinale setzte sich der 29 Jahre alte Serbe Krajinovic, der am Vortag den Top-Favoriten Stefanos Tsitsipas ausgeschaltet hatte, am Samstag in 1:35 Stunden mit 6:4, 6:2 souverän gegen seinen Landsmann Laslo Djere durch. Der Weltranglisten-44. greift am Sonntag (13.30 Uhr/ServusTV) nach seinem ersten Titel auf der ATP-Tour gegen den starken Spanier Carreño Busta, der Federico Delbonis (30/Argentinien) mit 7:6 (7:2), 6:3 bezwang.

«Ich war müde vom Spiel gestern, deshalb bin ich froh, dass es heute so gut für mich gelaufen ist. Jetzt möchte ich natürlich auch den Turniersieg», sagte Krajinovic bei ServusTV. Er schlägt zum vierten Mal in der Hansestadt auf und steht zum vierten Mal in seiner Karriere in einem ATP-Finale.

Ein Break gleich im ersten Aufschlagsspiel des ersten Satzes und drei Breaks im zweiten Durchgang brachten den Serben verdient ins Finale. Wie gegen Tsitsipas gefiel Krajinovic durch starkes Service, präzise Passierschläge und eine extrem niedrige Fehlerquote.

Der in Hamburg an Nummer zwei gesetzte Carreño Busta, der sich als einziger der Top-3-Gesetzten im Turnier hält, behielt im lange hart umkämpften ersten Satz im Tiebreak die Oberhand. Nach zwei Breaks im zweiten Durchgang siegte der 30-Jährige nach 1:55 Stunden verdientermaßen. Ein Triumph in Hamburg wäre der sechste Karriere-Titel für den Iberer.