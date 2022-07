Krawietz und Mies im Doppel-Viertelfinale raus

Die zweimaligen French-Open-Sieger aus Coburg und Köln verloren gegen das an Nummer zwei gesetzte kroatische Doppel Mate Pavic und Nikola Mektic in 99 Minuten glatt mit 4:6, 3:6, 3:6. Krawietz (30) und Mies (31) waren in Wimbledon zuvor bislang nicht über die dritte Runde hinausgekommen. In den Doppel- und Mixed-Konkurrenzen sind damit alle deutschen Tennisprofis bereits ausgeschieden.