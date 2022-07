Marathonmatch in Gluthitze: Molcan wirft Busta raus

Am heißesten Tag in Hamburg seit Wetteraufzeichnungen hat der Slowake Alex Molcan eines der umkämpftesten Tennisspiele beim diesjährigen ATP-Turnier European Open gewonnen.

Steht in Hamburg im Viertelfinale: Alex Molcan schlägt einen Vorhand.

Der 24 Jahre alte Linkshänder besiegte bei gemessenen 44 Grad Celsius auf dem Center-Court Titelverteidiger Pablo Carreno Busta aus Spanien 6:3, 1:6, 7:6 (7:5) und sorgte damit für eine Überraschung. Beide kämpften 2:26 Stunden in der Hitze bis zur Erschöpfung und mussten für die Entscheidung gar noch in den Tiebreak.

«Ich fühle mich gerade nicht so gut», sagte Molcan, der im Viertelfinale des Sandplatzturniers steht. «Es war schwierig zu atmen. Ich habe immer heiße Luft eingeatmet», berichtete der an Nummer 44 der Weltrangliste notierte Profi. Nach der Tortur wollte er sich einen Platz in der Eistonne suchen.