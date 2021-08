Nadal siegt bei Rückkehr auf die Tennis-Tour

Turnier in Washington

Rafael Nadal gewann sein Auftaktmatch in Washington.

Nach knapp zweimonatiger Pause ist Rafael Nadal mit einem Sieg beim Turnier in Washington auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Der 35 Jahre alte Spanier gewann gegen den Amerikaner Jack Sock 6:2, 4:6, 7:6 (7:1).

Der Weltranglisten-Dritte hat für die mit rund 2 Millionen Dollar dotierte Hartplatz-Veranstaltung eine Wildcard erhalten und ist an Nummer eins gesetzt. In der ersten Runde hatte Nadal ein Freilos. Im Achtelfinale trifft er auf den Südafrikaner Lloyd Harris. Für Nadal war es das erste Match seit seinem Halbfinal-Aus bei den French Open am 11. Juni und der Absage für Wimbledon und Olympia.