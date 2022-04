Otte erreicht Viertelfinale von München

Tennisprofi Oscar Otte hat als einziger Deutscher das Viertelfinale beim Turnier in München erreicht.

Steht in München im Viertelfinale: Oscar Otte.

Der 28 Jahre alte Kölner setzte sich gegen den favorisierten US-Amerikaner Reilly Opelka mit 7:6 (7:4) und 6:2 durch und trifft nun auf Alejandro Tabilo aus Chile.

Olympiasieger Alexander Zverev hatte am Vortag überraschend sein Achtelfinale verloren. Top-Favorit auf den Titel der mit rund 530.000 Euro dotierten Veranstaltung ist nun der Norweger Casper Ruud. Die Nummer zwei der Setzliste setzte sich gegen den Slowaken Alex Molcan knapp mit 3:6, 6:4 und 6:4 durch. Der 23-jährige Ruud trifft nun in der Runde der letzten Acht auf den Niederländer Botic van de Zandschulp.