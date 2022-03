Rafael Nadal gewinnt 17. Tennis-Spiel in Serie

Das 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) gegen Reilly Opelka am Mittwoch war sein 17. Sieg in Serie, in diesem Jahr hat der 35 Jahre alte Spanier noch kein Match verloren. Im Viertelfinale trifft Nadal auf den Australier Nick Kyrgios, der kampflos in die nächste Runde kam, weil sein Gegner Jannik Sinner aus Italien wegen einer nicht näher beschriebenen Krankheit schon vor dem Duell zurückzog.

Nach dem frühen Aus von Daniil Medwedew und Alexander Zverev ist der an Nummer vier gesetzte Nadal inzwischen Topfavorit auf den Sieg bei einem der wichtigsten ATP-Turniere der Saison. Die Hartplatz-Veranstaltung in der Wüste Kaliforniens ist mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotiert. Bei den Australian Open gewann Nadal seinen 21. Grand-Slam-Titel - mehr als jeder andere Tennis-Profi zuvor.