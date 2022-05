Russlands Tennis-Ass Medwedew plant Comeback in Genf

Der Weltranglisten-Zweite Daniil Medwedew plant eine Woche vor Beginn der French Open sein Comeback. Der 26 Jahre alte Russe steht auf der Teilnehmerliste des Turniers in Genf, wie die Veranstalter mitteilten.

Daniil Medwedew wird beim Turnier in Genf aufschlagen.

Die Geneva Open finden vom 15. bis 21. Mai statt, am 22. Mai beginnen die French Open in Paris. Medwedew musste zuletzt wegen eines Leistenbruchs pausieren. Seit dem Masters-1000-Event in Miami Ende März hat der US-Open-Champion von 2021 kein Match mehr bestritten.