Tatjana Maria bleibt Quali bei US Open erspart

Tennis-Profi Tatjana Maria steht bei den US Open im Hauptfeld, teilten die US Open mit.

New York (dpa)

Tatjana Maria bleibt die Qualifikation bei den US Open erspart.

Weil die Russin Anastassija Pawljutschenkowa wegen einer Verletzung ihre Teilnahme am letzten Grand Slam der Saison absagte, rückte die Wimbledon-Halbfinalistin nach und kann sich die Qualifikation ersparen.

Bei ihrer zehnten Wimbledon-Teilnahme und dem 35. Start bei einem Grand-Slam-Turnier war die zweifache Mutter zuletzt so weit gekommen wie noch nie: Erst im Halbfinale war gegen die Weltranglisten-Zweite Ons Jabeur aus Tunesien mit 2:6, 6:3, 1:6 Schluss. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatten die Veranstalter alle russischen und belarussischen Spielerinnen ausgeschlossen - als Reaktion strichen die Profi-Organisationen ATP und WTA die Weltranglistenpunkte für das Turnier. Maria machte in der Rangliste deswegen keinen großen Sprung und profitiert bei zukünftigen Turnieren kaum von ihrem großen Erfolg.

Durch den Rückzieher von Pawljutschenkowa ist sie nun neben Angelique Kerber, Laura Siegemund und Andrea Petkovic die vierte deutsche Spielerin in Hauptfeld. Jule Niemeier, die es in Wimbledon bis ins Viertelfinale geschafft und dort gegen Maria verloren hatte, steht derzeit noch nicht im Hauptfeld und muss durch die Qualifikation. Die US Open werden vom 29. August bis 11. September ausgetragen.