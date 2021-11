Tennis-Herren im Duell mit Österreich in Rückstand

Dominik Koepfer verlor überraschend gegen Jurij Rodionov 1:6, 5:7. Damit wuchs der Druck vor den zwei noch ausstehenden Partien. Jan-Lennard Struff und das Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz müssen gewinnen, damit die Auswahl den Gruppensieg und den damit verbundenen sicheren Viertelfinaleinzug schafft.

Koepfer konnte lange nicht an seine Leistung vom Vortag anknüpfen, als er mit einem Sieg im ersten Einzel die Basis für das überraschende 2:1 gegen die Serben um den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic gelegt hatte. Gegen Rodionov fand der Schwarzwälder nicht in die Partie und lag von Beginn an zurück.

Nach dem schnell verlorenen ersten Satz verließ der 27-Jährige den Platz, musste aber wieder ein frühes Break zum 1:2 hinnehmen. Die deutsche Box feuerte Koepfer immer wieder an, Zuschauer waren in der Olympia-Halle aufgrund des Corona-Lockdowns in Österreich nicht zugelassen. Zwar kam der Deutsche zurück, konnte bei 5:4 aber zwei Satzbälle nicht nutzen. Der 22-jährige Rodionov belegt in der Weltrangliste Platz 139, Koepfer ist die Nummer 54.