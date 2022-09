Tennisprofi Struff in Sofia im Achtelfinale

Jan-Lennard Struff hat den Schwung aus dem Davis Cup mitgenommen und beim Tennis-Turnier in Sofia das Achtelfinale erreicht. Der 32 Jahre alte Warsteiner gewann seine Erstrunden-Partie gegen den Serben Dusan Lajovic 4:6, 6:3, 6:2.

Steht bei Turnier in Sofia im Achtelfinale: Jan-Lennard Struff in Aktion.

Im Achtelfinale bekommt es Struff, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, jetzt mit dem Franzosen Ugo Humbert zu tun. Beim Davis Cup in Hamburg hatte Struff Mitte September alle seine drei Einzel gewonnen. Zuvor hatte er in diesem Jahr viele Niederlagen einstecken müssen und liegt in der Weltrangliste aktuell nur noch auf Platz 133.