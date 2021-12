Thiem verschiebt erneut Comeback - Start in Melbourne offen

Thiem hatte am 22. Juni auf Mallorca eine Handgelenkverletzung erlitten und zuletzt seine Teilnahme an einem Show-Turnier in Abu Dhabi abgesagt.

Wie sein Management mitteilte, kehrt der letztjährige US-Open-Sieger wegen einer in Dubai erlittenen Erkältung nach Österreich zurück. Ein Corona-Test fiel negativ aus.

Thiem wird zum Beginn der neuen Saison im Januar nicht beim ATP Cup spielen und hat auch für das Turnier in Sydney abgesagt. Ende Dezember will der 28-Jährige entscheiden, ob er bei den Australian Open startet. Das erste Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 17. Januar in Melbourne.

Thiem hatte am 22. Juni beim Rasenturnier auf Mallorca eine Handgelenkverletzung erlitten und zuletzt seine Teilnahme an einem Show-Turnier in Abu Dhabi abgesagt. Der Weltranglisten-15., der einige Wochen lang in Dubai trainiert hatte, will nach eigenen Worten nicht zu früh zurückkommen und eine weitere Verletzung riskieren.