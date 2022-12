Zverev gewinnt in Dubai auch gegen Seppi

Das Team von Alexander Zverev führt in Dubai die Tabelle an.

Der 25 Jahre alte Hamburger setzte sich bei der World Tennis League nach Angaben der Organisatoren gegen den eigentlich bereits zurückgetretenen Italiener Andreas Seppi 6:4, 6:2 durch. Damit führte Zverev sein Team erneut zum Sieg. Zuvor hatte bereits Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan mit dem 7:5, 6:1 gegen die Französin Caroline Garcia einen Erfolg für das Zverev-Team geholt.

Der deutsche Spitzenspieler hatte vor zwei Wochen in Saudi-Arabien sein Comeback nach seiner schweren Fußverletzung gegeben, die Verletzung hatte er sich bereits bei den French Open in Paris Anfang Juni zugezogen.

Beim Mannschaftsturnier in Dubai gewann die deutsche Nummer eins gegen den einstigen Weltranglistenersten Djokovic aus Serbien. Am Tag vor Heiligabend sollte Zverev ursprünglich gegen Nick Kyrgios antreten. Warum der Australier stattdessen nur Mixed spielte, war zunächst nicht bekannt.

Die besten zwei von vier Teams schaffen es in das Finale an Heiligabend. Die Gruppenphase wurde noch am Freitagabend abgeschlossen. Vor dem letzten Spiel führte das Team von Zverev die Tabelle an.