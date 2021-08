Thole/Wickler im Viertelfinale - Neuauflage des WM-Endspiels

Die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler stehen bei ihren ersten Olympischen Spielen im Viertelfinale.

Das Duo aus Hamburg gewann sein Achtelfinale gegen die Amerikaner Jacob Gibb und Tri Bourne hochverdient 2:1 (17:21, 21:15, 15:11). In der Runde der besten vier kommt es am Mittwoch (15.00 Uhr MESZ) nun zu einer Neuauflage des WM-Finals von vor zwei Jahren in Hamburg, als Thole/Wickler den Russen Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski knapp 1:2 unterlegen waren. Auch Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch sind in Tokio unter den besten Acht.

Gegen Gibb/Bourne kamen Thole/Wickler schleppend in die Partie. Wegen einer Coronainfektion von Gibbs regulärem Partner Taylor Crabb spielt das US-Duo zwar erst seit Kurzem zusammen. Was den beiden an Abstimmung fehlte, machten sie aber mit Einsatz wett und gingen beim 5:3 zuerst mit zwei Zählern in Führung. Es blieb lange eng, ehe sich Team USA gegen Ende des Satzes einen Vorteil erarbeitete. Auch wegen Unachtsamkeiten auf deutscher Seite, die den Amerikanern einfache Punkte brachten, die sie ihrerseits fast gar nicht hergaben. Einen Satzball konnten Thole/Winkler abwehren, dann war der Satz unter den Augen des DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann verloren.

Unbeeindruckt von dem Rückschlag gingen Thole/Wickler beim 4:2 im zweiten Durchgang erst mit zwei, beim 8:5 mit drei und beim 12:8 schließlich mit vier Punkten in Führung. Die Lockerheit und Freude, die sie in ihren ersten Olympia-Partien so ausgezeichnet hatte, war wieder spürbarer. Auch die den Amerikanern zahlenmäßig überlegene Gruppe in Deutschland-Shirts auf der Tribüne war inzwischen fast so laut wie die US-Unterstützer und konnte am Ende den zweiten Satzball zum 21:15 beklatschen.

Auch im entscheidenden dritten Satz waren die längst mit ebenfalls größtmöglichem Einsatz spielenden Vizeweltmeister zuerst im Vorteil, aus einem 5:3 wurde rasch ein 7:4 und 10:6. Nichts schien Thole/Wickler mehr aus der Ruhe zu bringen, den zweiten Matchball nutzten sie zum Einzug in die nächste Runde. Nun geht das Olympia-Abenteuer weiter - und die Neuauflage des WM-Finals wartet.