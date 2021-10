Bahnrad-Trio um Hinze mit Weltrekord im ersten WM-Rennen

Das deutsche Bahnrad-Trio Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich hat bei den Weltmeisterschaften in Roubaix direkt im ersten Teamsprint-Rennen einen Weltrekord aufgestellt.

Weltmeisterschaft in Roubaix

Fuhr mit Pauline Grabosch und Lea Sophie im Teamspring in Roubaix einen neuen Weltrekord: Emma Hinze.

In 46,511 Sekunden unterboten die Titelverteidigerinnen von Berlin 2020 am Mittwochabend die bisherige Bestmarke der Niederlande von der EM in Grenchen. Im Teamsprint dürfen nun drei statt wie früher zwei Starterinnen fahren.