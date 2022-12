Berlin und München bleiben an BBL-Tabellenführer Bonn dran

Mannheim (dpa) –

Die Basketballer des FC Bayern München haben in der Bundesliga im zwölften Saisonspiel den zehnten Sieg eingefahren. Die Bayern gewannen vor 10.454 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena in einem umkämpften Spiel mit 87:83 (50:51) gegen die MLP Academics Heidelberg.

Von dpa