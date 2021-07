Berrettini möglicher Viertelfinal-Gegner von Zverev

Der italienische Tennisprofi Matteo Berrettini wäre im Viertelfinale von Wimbledon Gegner von Alexander Zverev, falls der Hamburger an diesem Montag sein Achtelfinale gewinnt.

Der an Nummer sieben gesetzte Berrettini siegte 6:4, 6:3, 6:1 gegen Außenseiter Ilja Iwaschka aus Belarus. Für den 25-Jährigen ist es in London die erste Teilnahme am Viertelfinale, bei den US Open 2019 stand er bereits im Halbfinale. Zverev muss noch gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime antreten.

Mitfavoritin Aryna Sabalenka aus Belarus und die Tunesierin Ons Jabeur stehen als erste Viertelfinalistinnen in Wimbledon fest. Jabeur schlug gegen die letztjährige French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen 5:7, 6:1, 6:1.

Die 26 Jahre alte Nummer 24 der Welt erreichte zum zweiten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier die Runde der letzten acht Spielerinnen. Gegnerin ist dort an diesem Dienstag die 23-jährige Sabalenka, die es erstmals ins Viertelfinale eines der vier wichtigsten Turniere schaffte. Die Weltranglisten-Vierte bezwang Jelena Rybakina aus Kasachstan 6:3, 4:6, 6:3.