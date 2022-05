Deutsche Teams besiegen England in Pro League

Mönchengladbach (dpa)

Deutschlands Hockey-Teams haben ihre zweiten Duelle mit England in der FIH Pro League gewonnen. Einen Tag nach der 3:4-Niederlage revanchierte sich das Team von Damen-Bundestrainer Valentin Altenburg in Mönchengladbach mit 4:1 (2:0) an den Britinnen.

Von dpa