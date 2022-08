EM-Aus für Tischtennis-Asse Boll und Ovtcharov

Der 41 Jahre alte Ausnahmespieler verlor in München das Viertelfinale gegen seinen Team- und Düsseldorfer Vereinskollegen Dang Qiu unerwartet deutlich mit 0:4. Nach seinem 4:0-Erfolg am Vortag im Achtelfinale gegen den Slowaken Wang Yang kam das EM-Aus für Boll nach nur 28 Minuten.

Anschließend verpasste auch der Weltranglisten-Neunte Dimitrij Ovtcharov vom TTC Neu-Ulm das Halbfinale. Der Olympia-Dritte verlor im Viertelfinale gegen den Schweden Kristian Karlsson in 53 Minuten mit 2:4.

«Es war leider eine sehr deutliche Angelegenheit. Er hat super gespielt und verdient gewonnen. Ich hätte es gerne vor dieser tollen Kulisse knapper gemacht», gestand Boll. Ein Karriereende ist mit dieser Niederlage jedoch nicht verbunden, beteuerte der 41-Jährige. «Auch wenn es sich immer so anhört: Ich höre noch nicht auf. So ein Spiel ist zäh, wenn es so deutlich ausgeht, aber ich habe immer noch viel Spaß am Tischtennis. Ich freue mich schon auf die nächste Trainingseinheit gegen Dang», betonte er.

Winter verpasst Final-Einzug

Sabine Winter verpasste indes den Einzug ins Finale. Die 29-Jährige vom TSV Schwabhausen unterlag der Österreicherin Sofia Polcanova mit 3:4. Winter muss sich daher mit der Bronzemedaille begnügen, Platz drei wird bei der Europameisterschaft nicht ausgespielt. Gegen Polcanova lag sie bereits mit 1:3-Sätzen zurück, kämpfte sich aber noch in den entscheidenden Durchgang. Dort unterliefen ihr jedoch zu viele leichte Fehler.

Noch die Chance auf das Endspiel haben Nina Mittelham und Teamkollegin Shan Xiaona, die im Halbfinale aufeinander treffen.