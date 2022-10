FC Bayern wieder oben - BVB siegt in Frankfurt

Der FC Bayern hat für zumindest 24 Stunden die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga übernommen. Der Rekordmeister gewann mit 6:2 (3:1) gegen den FSV Mainz 05 und zog mit 25 Punkten vorerst am 1. FC Union Berlin (23) vorbei, der am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) Borussia Mönchengladbach zu Gast hat.

Einen Sieg feierte auch Borussia Dortmund (22 Punkte), das dadurch auf Platz drei vorrückte. Der BVB gewann 2:1 (1:1) bei Eintracht Frankfurt, kann am Sonntag aber noch vom SC Freiburg (21) von Platz drei verdrängt werden. Frankfurt (20) ist nun Tabellen-Fünfter vor RB Leipzig (19). Die Sachsen gewannen 2:0 (1:0) gegen Leverkusen, Bayer fiel auf Rang 16 zurück.

Debakel für Bochum

Der VfL Wolfsburg setzte sich gegen den Tabellenvorletzten VfL Bochum mit 4:0 (2:0) durch. Der VfB Stuttgart holte sich durch ein spätes Tor beim 2:1 (1:1) gegen den FC Augsburg drei Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

In Frankfurt erzielten vor 50.000 Zuschauern Julian Brandt (21. Minute) und Jude Bellingham (52.) die Treffer für den BVB. Daichi Kamada (26.) schaffte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Eintracht. Der Ex-Dortmunder Mario Götze (57.) hatte Pech, dass Nico Schlotterbeck seinen Schuss auf der Linie klärte.

Bayern dominieren Mainzer

Die Nationalspieler Serge Gnabry (5.) und Jamal Musiala (28.) brachten den FC Bayern früh auf Kurs. Den Elfmeter vor dem dritten Bayern-Tor per Nachschuss durch Sadio Mané (43.) verantwortete Alexander Hack mit einem Foul am späteren Torschützen. Das 1:3 aus Mainzer Sicht erzielte Silvan Widmer (45.+4). Kurz zuvor war Jonathan Burkardt mit einem Strafstoß an Bayern-Torwart Sven Ulreich gescheitert, der den Elfmeter mit einem Foul am Schützen verursacht hatte.

Zudem trafen Leon Goretzka (58.) und der kurz zuvor eingewechselte Mathys Tel (79.) für die Bayern. Das Tor von Marcus Ingvartsen (82.) für die Gäste hatte keine Auswirkungen mehr auf die Punkteverteilung, zumal Eric Maxim Choupo-Moting (86.) den sechsten Bayern-Treffer erzielte.

Leverkusen verliert gegen Leipzig

Christopher Nkunku (32.) war für Leipzig erfolgreich und machte die Aufgabe für Leverkusen noch schwieriger. Die Werkself tat sich in der Folge schwer, zurück in die Partie zu finden. Trainer Xabi Alonso reagierte in der 65. Minute mit drei Wechsel - das nächste Tor erzielte aber Leipzigs Timo Werner (83.).

Florian Niederlechner (4.) brachte Augsburg in Stuttgart früh in Führung, doch Serhou Guirassy (15.) gelang nur wenig später der Ausgleich. Die Partie blieb umkämpft, Waldemar Anton (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für den großen Stuttgarter Jubel.

Felix Nmecha (27.) brachte die Wolfsburger in Führung, sein ebenfalls in der Startelf aufgebotener Bruder Lukas gehörte zu den ersten Gratulanten. Ridle Baku (35.) erhöhte, ehe wieder Felix Nmecha (58.) auch in der zweiten Halbzeit erfolgreich war. Jonas Wind (80.) traf zum Endstand.