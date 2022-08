HSV verschärft Lage in Bielefeld - KSC dreht Partie

Der HSV besiegt Bielefeld und belegt in der Tabelle der 2. Liga vorerst Rang drei. Bielefeld und Braunschweig bleiben mit null Punkten am Tabellenende, der KSC dreht das Spiel gegen Sandhausen.

Der HSV kam in Bielefeld zum dritten Saisonsieg.

Der Hamburger SV ist in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem dritten Sieg im vierten Spiel vorerst auf Platz drei vorgerückt und hat den Fehlstart von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld verschlimmert.

Die Norddeutschen feierten vor 26.875 Zuschauern durch die Treffer von Ransford-Yeboah Königsdörffer (28. Minute) und Laszlo Benes (78.) einen verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg bei den Ostwestfalen, die nach vier Spieltagen weiter ohne Punkt Vorletzter sind.

Tabellenführer ist vorerst der SC Paderborn, der am Freitag im direkten Duell den bis dahin ungeschlagenen 1. FC Kaiserslautern 1:0 besiegte. Dahinter folgt mit neun Zählern der 1. FC Heidenheim nach einem klaren 3:0 beim 1. FC Nürnberg. Der bislang noch ungeschlagene Jahn Regensburg kann im Sonntagsspiel bei Hannover 96 aber noch vorbeiziehen.

Aufsteiger Braunschweig weiter ohne Treffer

Ebenfalls die vierte Niederlage im vierten Spiel kassierte der weiterhin torlose Aufsteiger Eintracht Braunschweig, der 0:3 (0:1) bei Holstein Kiel unterlag. Steven Skrzybski legte mit seinen Treffern (12./73.) die Grundlage zum zweiten Saisonerfolg der Kieler, die mit acht Punkten vorerst Tabellenvierter sind. Benedikt Pichler (82.) traf zum Endstand.

KSC dreht Partie

Der Karlsruher SC hat nach einer fulminanten Aufholjagd im badischen Duell mit dem SV Sandhausen seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Trainer Christian Eichner drehte durch zwei späte Treffer die Partie zum 3:2 (1:1)-Endstand und hat nach vier Spieltagen vier Punkte auf dem Konto.

Der frühere KSC-Profi David Kinsombi (10. Minute) und Ahmed Kutucu (61.) brachten den SVS zweimal in Führung. Malik Batmaz (32.) gelang das zwischenzeitliche 1:1. In der Schlussphase drehten die Joker Simone Rapp (84.) und Lucas Cueto (87.) die Partie. Sandhausen hat nach zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Liga als Neunter sechs Zähler auf dem Konto.