Leknessund siegt - Schachmann weiter Gesamtzweiter

Damit liegt Schachmann weiter vier Sekunden hinter dem britischen Auftaktsieger Stephen Williams. Den Tagessieg holte sich im Alleingang der Norweger Andreas Leknessund.

Leknessund hatte sich in der Schlussphase von einer Ausreißergruppe abgesetzt, der auch der Deutsche Jonas Rutsch lange angehörte. Den zweiten Platz im Sprint des Hauptfeldes holte 38 Sekunden zurück der Italiener Alberto Bettiol, der fälschlicherweise über den Sieg jubelte. «Mein Funk war aus. Meine Freunde werden mich morgen ärgern», sagte Bettiol, der nicht wusste, dass sich Leknessund abgesetzt hatte.

Am Dienstag steht die dritte Etappe über 176,9 Kilometer von Aesch nach Grenchen auf dem Programm. Die Tour de Suisse endet am Sonntag mit dem Einzelzeitfahren in Vaduz.